Der in Harvard lehrende Politikwissenschaftler Karl Kaiser sieht in der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl eine Zäsur für die Vereinigten Staaten und die Welt.

Es gehe um die Zukunft der amerikanischen Demokratie und um die Frage, ob der Westen als funktionierendes politisches System weiterbestehe. Kaiser sagte der Zeitung "Die Welt", ein Wahlsieg Trumps wäre ein geopolitischer Schock, vergleichbar mit dem 11. September 2001 oder dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour im Dezember 1941.

"Demokratien können sterben, auch in den USA"

Kaiser betonte, als jemand, der in Deutschland aufgewachsen sei, sehe er Parallelen zum Untergang der Weimarer Republik. Demokratien könnten sterben, auch in den USA. Trump benötige im Falle einer Wiederwahl kein Ermächtigungsgesetz, warnte der Politkwissenschaftler. Er könnte mithilfe eines hörigen und korrupten Justizministers in einer gezielt geschaffenen Situation der Verwirrung bei der Wahl die Macht ergreifen.

"Trump erinnert an Hitler und Mussolini"

Trumps Auftritte, sein Umgang mit Andersdenkenden erinnerten ihn an Figuren wie Hitler und Mussolini, hob Kaiser hervor. Das gelte auch für die Mobilisierung weißer Rassisten und von Antisemiten.



Der 1934 geborene Karl Kaiser lehrte Politikwissenschaft an den Universitäten Saarbrücken, Köln und Bonn. Von 1973 bis 2003 war er Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Seit 2003 forscht er wieder an der US-Universität Harvard, wo er bereits als junger Wissenschaftler mit Henry Kissinger zusammengearbeitet hatte.

