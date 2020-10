US-Präsident Trump hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, frühzeitig seine Stimme bei der Präsidentenwahl abzugeben.

Trump wählte an seinem offiziellen Wohnsitz in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Danach betonte er erneut, dass eine persönliche Stimmabgabe sicherer sei als die Briefwahl. - Florida gehört zu den Bundesstaaten, die ihre Einwohner bereits vor dem Wahltermin am 3. November abstimmen lassen.



Insgesamt haben bisher bereits mehr als 50 Millionen Menschen entweder in Wahllokalen oder per Briefwahl ihre Stimme abgegeben.

