Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hat weniger als eine Woche vor der US-Wahl seine Stimme abgegeben.

Zusammen mit seiner Frau ging er in seinem Wohnort im Bundestaat Delaware wählen. Amtsinhaber Trump hat bereits am vergangenen Wochenende in Florida gewählt.



Aufgrund der Corona-Pandemie rechnen Experten damit, dass bei dieser Präsidentschaftswahl mehr Menschen als sonst die Briefwahl nutzen oder ihre Stimme schon vor dem eigentlichen Wahltag persönlich abgeben. Dies ist in mehreren Bundesstaaten möglich. Laut einer Erhebung haben bereits knapp 74 Millionen Amerikaner gewählt.

