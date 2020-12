Nach der formellen Bestätigung des Wahlsiegs des US-Demokraten Biden durch das sogenannte "Electoral College" hat ihm der russische Präsident Putin gratuliert.

In einer Erklärung des Kreml hieß es zudem, Russland und die USA könnten trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten viele Probleme in der Welt lösen. Man sei zur Zusammenarbeit bereit. Im Gegensatz zu China hatte Russland bislang auf eine offizielle Anerkennung Bidens als künftigen US-Präsidenten verzichtet. Gratuliert hat auch Polens Präsident Andrzej Duda.



Der Demokrat Biden hatte in der vergangenen Nacht alle ihm zustehenden 306 Stimmen der Wahlmänner aus den Bundesstaaten erhalten, Amtsinhaber Trump kam auf 232. Biden bekräftigte in einer Ansprache, die Gräben in der amerikanischen Gesellschaft überwinden zu wollen. Er soll am 20. Januar in Washington vereidigt werden. Dann endet Trumps Amtszeit automatisch, auch wenn er und viele seiner Republikaner weiterhin von Wahlbetrug sprechen, ohne Belege dafür zu liefern.



Die Republikaner sind in dieser Frage allerdings zunehmend uneins: Mehrere ihrer Spitzenpolitiker erklärten nach Bidens Bestätigung durch das Electoral College, ihn nun als künftigen Präsidenten zu betrachten. US-Justizminister Barr reichte seinen Rücktritt ein. Sein Stellvertreter Rosen soll den Posten demnächst geschäftsführend übernehmen. Barr gilt als Vertrauter Trumps, hatte aber kürzlich erklärt, dass es bei der Präsidentschaftswahl keinen größeren Betrug gegeben habe.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.