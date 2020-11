Bei der Präsidentschaftswahl in den USA hat der demokratische Kandidaten Biden seinen Vorsprung weiter ausgebaut.

Nach dem aktuellen Auszählungsstand im Bundesstaat Georgia liegt er inzwischen mit mehr als 7.000 Stimmen vor Amtsinhaber Trump, wie der Nachrichtensender CNN berichtete. Vor wenigen Stunden lag die Differenz noch bei gut 4.000. Eine Neuauszählung in Georgia ist wegen des knappen Abstands aber weiterhin nicht ausgeschlossen. - In allen übrigen Bundesstaaten Pennsylvania, Nevada und Arizona, in denen die Auszählung noch läuft, liegt Biden mit jeweils deutlich mehr als 20.000 Stimmen in Führung.



Trump wirft den Demokraten vor, ihn durch Betrug um den Sieg gebracht zu haben und droht mit einer Klagewelle gegen die Wahlergebnisse. Die OSZE sieht allerdings keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten.

