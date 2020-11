Im US-Bundesstaat Arizona haben sich Anhänger von Präsident Trump vor einem Behördengebäude versammelt, in dem Stimmen der Präsidentenwahl ausgezählt werden.

Mehrere von ihnen trugen Automatikgewehre oder andere Waffen, wie eine Korrespondentin des Fernsehsenders CNN in einer Liveschaltung berichtete. In Arizona liegt der demokratische Herausforderer Biden zurzeit vor Trump. Auch in anderen Bundesstaaten gab es Demonstrationen, darunter in Oregon und New York. Vielfach wurde dabei gefordert, die Auszählung der Stimmen fortzusetzen. Auch hier trugen nach Angaben der Polizei einige Teilnehmer Waffen, es gab Festnahmen.



Aus einigen umkämpften Staaten gibt es weiterhin kein Endergebnis. Biden führt außer in Arizona auch in Nevada. In Georgia, North Carolina und Pennsylvania liegt Trump vorne. Dort werden vor allem noch Briefwahlstimmen ausgezählt. In Georgia und Pennsylvania wird der Vorsprung für Trump amerikanischen Medien zufolge geringer.



Trump versucht zudem in mehreren Bundesstaaten, mit juristischen Mitteln in die Auszählung der Stimmen einzugreifen - unter anderem in Michigan und Wisconsin, wo Biden gewonnen hat.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.