US-Präsident Trump hat sich zum ersten Mal seit der Bekanntgabe des Wahlsiegs des Demokraten Biden öffentlich geäußert. Dabei ließ er leise Zweifel daran erkennen, ob er im Weißen Haus bleiben wird.

Im Rosengarten des Weißen Hauses sagte Trump mit Bezug auf die Corona-Pandemie, mit seiner Regierung werde es keinen landesweiten Lockdown geben. Dabei deutete Trump an, dass er es doch für möglich hält, die Macht im Land an den Sieger der Präsidentschaftswahl, Biden, abzugeben. Bisher hatte Trump entgegen der Auszählungsergebnisse darauf beharrt, die Wahl gewonnen zu haben und dies vor Gericht durchsetzen zu wollen. Nun sagte er wörtlich, "wer weiß, welche Regierung es sein wird".



Zuvor war Trumps Republikanische Partei mit weiteren Klagen gegen die Wahlergebnisse gescheitert. Richter in den Bundesstaaten Michigan und Pennsylvania wiesen die Eingaben zurück. In einem dritten Verfahren in Arizona zogen Trumps Anwälte ihren Antrag zurück. Der amtierende Präsident wirft den Demokraten Wahlbetrug vor, ohne dafür Beweise vorzulegen.



Gestern hatten mehrere US-Sender auch für die letzten beiden Bundesstaaten die Gewinner ausgerufen. Demnach war Biden in Georgia siegreich, während Trump in North Carolina gewann. Damit käme Biden auf 306 Wahlleute und Trump auf 232.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.