US-Präsident Trump geht weiter mit juristischen Schritten gegen das Ergebnis der Wahl vor. Wie seine Anwälte mitteilten, wollen sie mit einer Klage die offizielle Bestätigung des Endergebnisses im Bundesstaat Michigan verzögern. Dieses solle erst veröffentlicht werden dürfen, wenn die Rechtmäßigkeit der dortigen Wahl eindeutig belegt sei.

In Michigan hatte der Demokrat Biden gewonnen. Es ist bereits der zweite Versuch des Präsidenten, juristisch gegen das dortige Ergebnis vorzugehen.



Wie Trump negierte auch Außenminister Pompeo den Sieg Bidens bei der US-Wahl. Er sagte, es werde in seinem Ressort eine reibungslose Übergabe geben - und zwar an eine zweite Trump-Regierung.

Biden: "Eine Peinlichkeit"

Biden kritisierte das Vorgehen des Präsidenten als eine "Peinlichkeit". Er betonte in einer Pressekonferenz in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware, nichts werde ihn bei der Vorbereitung seiner Amtsübernahme stoppen.



Laut einer repäsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuters sind rund 80 Prozent der US-Amerikaner der Auffassung, dass Biden die Wahl gewonnen hat. Demnach sieht auch mehr als die Hälfte der Anhänger von Trumps Republikanern dies so.

Merkel telefoniert mit Biden

Bundeskanzlerin Merkel gratulierte Biden am Abend telefonisch und brachte den Wunsch nach einer engen künftigen Zusammenarbeit zum Ausdruck. Auch Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Johnson telefonierten mit Biden.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.