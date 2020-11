US-Präsident Trump gesteht seine Niederlage bei der Wahl weiterhin nicht ein.

In der Nacht kündigte Trump per Twitter neue Klagen an. Er sprach von Fällen, die die Verfassungswidrigkeit der Wahl zeigen würden. Die bisherigen Klagen hatten kaum Erfolg. Auch Regierungsbehörden bezeichneten die Wahl als die bisher sicherste.



Trumps Anwälte schwächten inzwischen eine Klage gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania ab. Sie strichen den Vorwurf, Wahlbeamte hätten Beobachter rechtswidrig daran gehindert, die Auszählung der Briefwahlzettel zu überwachen. Nun geht es noch um den Vorwurf, Wähler von Trumps Republikanern seien benachteiligt worden, weil in einigen Bezirken mit demokratischer Orientierung erlaubt gewesen sei, Fehler in Stimmzetteln zu korrigieren. Dabei soll es allerdings nur um eine geringe Zahl von Briefwahlstimmen gehen.

