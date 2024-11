Wir begleiten Sie von Mitternacht bis 5 Uhr früh durch diese Wahlnacht, mit aktuellen Ergebnissen, ersten Analysen, zahlreichen Gästen – und der passenden Musik.

In den USA wird am 5. November 2024 der nächste US-Präsident (Donald Trump) oder die erste US-Präsidentin (Kamala Harris) gewählt. Der Ausgang der Wahl hat Einfluss auf die ganze Welt.

Sie wollen uns dabei nicht nur zuhören, sondern auch Ihre Fragen loswerden? Sie können per Teams hinter die Kulissen schauen und Ihre Fragen stellen.

Im Radio und Online begleiten wir Sie selbstverständlich den Tag über mit Berichten zur Wahl. Um 20 Uhr gehen wir in der Deutschlandfunk App in die Analyse und diskutieren die Wahl und die Ergebnisse, falls schon welche feststehen.

Wir freuen uns über Fragen, Gedanken und Reaktionen auf die Wahlen per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder Sie schicken uns Ihre Gedanken via WhatsApp oder Signal an +4916091307007.