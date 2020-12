US-Präsident Trump ist mit dem Versuch gescheitert, das Wahlergebnis im Bundesstaat Wisconsin anzufechten.

Das Oberste Gericht in Wisconsin nahm die Klage Trumps nicht zur Verhandlung an. Seine Anwälte hatten erreichen wollen, dass mehr als 220-tausend per Post eingeschickte Stimmzettel nicht berücksichtigt werden. Das Ergebnis der US-Wahl war zuvor bereits offiziell bestätigt worden. Danach erhielt der US-Demokrat Biden in Wisconsin gut 20-tausend Stimmen mehr als Trump.

