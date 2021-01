Der abgewählte US-Präsident Trump soll nach übereinstimmenden Medienberichten bereits im vergangenen Monat Druck auf die Wahlbehörden im Bundesstaat Georgia ausgeübt haben.

Am 23. Dezember habe Trump einen Ermittler des für die Wahlen zuständigen Staatssekretärs Raffensperger angerufen und ihn aufgefordert, Beweise für einen Wahlbetrug zu finden. Der Beamte könne auf diese Weise zu einem Nationalhelden werden, habe Trump in Aussicht gestellt. Raffensperger selbst war von Trump in einem Telefonat im Januar vor den Stichwahlen zum Senat massiv unter Druck gesetzt worden. Ein Mitschnitt dieses Telefonats war schließlich von der "Washington Post" und anderen Medien veröffentlicht worden.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.