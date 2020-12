Die Anwälte von US-Präsident Trump haben einen neuen Versuch unternommen, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Bundesstaat Wisconsin anzufechten.

Beim Obersten Gerichtshof des Landes in Washington sei ein entsprechender Antrag eingereicht worden, teilten sie mit. Trump will erreichen, dass mehr als 220.000 per Post verschickte Stimmzettel nicht berücksichtigt werden.



Eine Veränderung des Wahlergebnisses in Wisconsin würde allerdings am Wahlausgang nichts mehr ändern. Der Demokrat Biden hat mit deutlichem Abstand gewonnen. Trumps Anwälte konnte bisher keine stichhaltigen Beweise für Wahlmanipulationen vorlegen. Mehr als 50 Klagen wurden bereits von den Gerichten in den USA abgewiesen.

