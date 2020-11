Die Republikaner in den USA sind von ihrem Vorwurf abgerückt, bei der Präsidentschaftswahl habe es in Pennsylvania massive Unregelmäßigkeiten gegeben.

Dabei ging es um fast 700.000 Briefwahlstimmen, die angeblich ohne Wahlbeobachter und damit illegal ausgezählt wurden. Diesen zentralen Punkt nahm das Wahlkampfteam von Präsident Trump inzwischen zurück. Am Einspruch gegen das Wahlergebnis in Pennsylvania wolle man dennoch festhalten, sagte ein Sprecher. Unter anderem müsse geklärt werden, welche Briefwahlunterlagen zugunsten der Demokraten geändert worden seien. Nach Angaben der Demokraten handelt es sich um eine kleine Zahl von Bürgern, die die Gelegenheit erhalten hätten, einen Fehler bei der Stimmabgabe zu korrigieren. Am Ergebnis ändere dies nichts.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.