Bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA haben bereits über 100 Millionen Wahlberechtigte abgestimmt.

Das entspricht rund 70 Prozent der bei der Wahl 2016 abgegebenen Stimmen. Viele wählten vorab, etwa per Briefwahl. Seit Öffnung der Wahllokale bilden sich vielerorts Schlangen. Für die Republikaner treten Amtsinhaber Trump und sein Vizepräsident Pence erneut an, bei den Demokraten sind es der frühere Vizepräsident Biden und seine designierte Stellvertreterin Harris. Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung diesmal länger dauern. Wahlforscher rechnen mit einem knappen Ausgang in den sogenannten "Swing States", in denen Mehrheiten zwischen Demokraten und Republikanern wechseln. Dazu zählen unter anderem die Bundesstaaten Ohio, Pennsylvania und Wisconsin.



Abgestimmt wird auch über das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Beobachter sehen gute Chancen für die Demokraten, ihre bisherige Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Unklar ist, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.