US-Präsident Donald Trump und sein Team tun viel dafür, um den Übergang des designierten Präsidenten Joe Biden ins Weiße Haus zu behindern und zu verzögern. Nach Einschätzung des US-Verfassungsjuristen Gerhard Casper kann das durchaus noch bis zur Amtsübergabe am 20. Januar 2021 dauern.

Denn bis dahin habe Trump alle Zuständigkeiten und Machtbefugnisse des Präsidenten, betonte Casper im Deutschlandfunk (Audio-Link). Mit der Ersetzung des Verteidigungsministers vor einigen Tagen habe er bereits ein Signal gesetzt, dass er noch eine "ganze Reihe von Unannehmlichkeiten" verursachen könne. In der US-Verfassung stehe jedoch klipp und klar, dass der neue Präsident sein Amt am 20. Januar übernimmt. Dann würde Trump gegebenfalls durch einen polizeilichen Einsatz aus dem Weißen Haus begleitet werden. Dieser Fall sei aber sehr unwahrscheinlich.



Weitere Meldungen zur US-Wahl können Sie in unserem Blog nachlesen.

Trump könnte vor Supreme Court gehen

Casper sagte, dass die USA einen langwierigen Prozess zwischen Wahl und Amtsantritt des Präsidenten hätten. Spätestens am 6. Januar könnte es nach Caspers Ansicht Probleme geben, und zwar, wenn es bei der "Joint Session" (gemeinsame Sitzung des Kongresses mit den Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses) Widerspruch gegen Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten gebe. Da gebe es dann "Möglichkeiten, Unheil anzurichten", aber am Ende müsse diskutiert und entschieden werden.



Auch für den Fall, dass Trump das Wahlergebnis insgesamt anfechten und vor dem obersten US-Gericht, dem Supreme Court, gehen sollte, sieht Casper keine Chancen für Trump, weil er keine Beweise für die Betrugsvorwürfe habe. Wie Trump die Wahl vor den Supreme Court bringen könnte - das können Sie hier nachlesen.

Biden-Administration kann mit Arbeit nicht beginnen

Eine weitere Herausforderung stelle das Bemühen von Mitgliedern der Trump-Regierung dar, Bidens Team den Übergang zu erschweren, erklärte Max Stier dem Sender CNN. Stier ist Direktor von "Partnership for Public Service", einer gemeinnützigen Gruppe, die das "Center for Presidential Transition" beaufsichtigt und sich für eine Politik einsetzt, die diesen Prozess glättet. Es gibt einen Online-Leitfaden, in dem beschrieben wird, wie präsidiale Übergänge stattfinden sollten.



Nach Einschätzung von Stier ist die US-Regierung die "komplexeste Organisation auf unserem Planeten". Es gehe um ein Budget von mehr als fünf Billionen Dollar. Vier Millionen Menschen seien in der Regierung beschäftigt, wenn man das Militär und die Reservisten mitrechne. Das seien zwei Millionen Berufsbeamte in Hunderten von Betriebseinheiten. Und traditionell ernenne der Präsident seine eigenen 4.000 politischen Mitarbeiter.



Deshalb habe alles seinen zeitlichen Vorlauf. Bidens Team habe schon im Frühjahr angefangen, den friedlichen Machtwechsel zu organisieren. Ein erschwerter Übergang der Administration hätte nach Stier ernste Konsequenzen. Als die angefochtenen Wahlen im Jahr 2000 den Übergang für George W. Bush verzögerten, habe sein nationales Sicherheitsteam erst später mit der Arbeit beginnen können. Dies habe auch zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beigetragen, wie aus dem offiziellen Bericht der 9/11-Kommission hervorgehe. Unabhängig davon habe die gesamte US-Bevölkerung "ein echtes Interesse" daran, dass derjenige, der Präsident sei, auch gleich am ersten Tag bereit sein könne.



Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon hat zuletzt darüber berichtet, wie die Republikaner Trump Rückendeckung für sein Vorgehen geben.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.