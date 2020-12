In den USA haben die Wahlleute im sogenannten Electoral College den künftigen Präsidenten Biden bestätigt.

Wie die Behörden mitteilten, hob das Votum in in Kalifornien Biden über die Schwelle der notwendigen 270 Stimmen. Im Laufe des Tages hatten die Wahlfrauen und -männer in ihren jeweiligen Bundesstaaten abgestimmt.



Eigentlich ist die Abstimmung der Wahlleute eine Formsache. Weil der amtierende Präsident Trump seine Niederlage aber bis heute nicht eingesteht, war mit Spannung beobachtet worden, wie die Wahlleute in den sogenannten Swing States abstimmen würden. Unter anderem in Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin votierten sie geschlossen für Biden. Er hatte bei der Präsidentschaftswahl vor sechs Wochen 306 Wahlleute gewonnen, Trump 232.

