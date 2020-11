In den USA droht womöglich ein langer Streit um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Ökonomen in Deutschland beobachten das mit Sorge. Sie fürchten fatale Folgen für die Weltwirtschaft.

In Europa verzeichneten die Aktienmärkte heute früh Verluste - in London, Paris, aber auch in Frankfurt. Im frühen Handel sackte der deutsche Leitindex Dax zunächst bis auf 11.848 Punkte ab, um anschließend wieder deutlich zuzulegen. Gegen Mittag notierte er mit plus 0,02 Prozent und 12.091 Punkten. Analysten werteten die Schwankungen als Ausdruck von Ungewissheit und Nervosität unter den Investoren.

IW befürchtet Führungsvakuum in den USA

Tatsächlich sind die Sorgen groß, dass juristischer Streit über den Wahlausgang ein Führungsvakuum in den USA entstehen lassen könnte. Davor warnt etwa das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die Weltwirtschaft sei durch die Corona-Pandemie bereits schwer angeschlagen. Vom wirtschaftlichen Zentrum USA und dessen Führungskraft müsse deshalb Stabilität ausgehen und das Wahlergebnis schnell geklärt werden, forderte das IW. Die Entfremdung zwischen den USA und Europa könne sich durch das knappe Wahlergebnis noch verstärken.



Auch das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen erwartet schwierige Wochen - oder sogar Monate. Präsident Christoph Schmidt geht davon aus, dass sich Wirtschaftsakteure deshalb vorerst zurückhalten und abwarten werden, wie sich die Situation entwickele.

Unruhe und Unsicherheit an den Märkten

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING für Deutschland und Österreicht, rechnet in der nächsten Zeit mit weiteren "Aufregern, Unruhe und Unsicherheit an den Finanzmärkten." Auch für die Börsen in Hongkong und China sehen Experten negative Folgen. Laut Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt würden insbesondere vier weitere Jahren unter Trump eine Normalisierung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China in weite Ferne rücken lassen. Stattdessen würde das Verhältnis auch in Zukunft vor allem von Strafzöllen dominiert, glaubt der Experte.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.