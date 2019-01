Der frühere Wohnungsbauminister Castro will für die Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 gegen Amtsinhaber Trump antreten.

Castro gab in seiner Heimatstadt San Antonio in Texas offiziell seine Kandidatur für die Vorwahlen der Demokraten bekannt. Der heute 44-Jährige war unter dem ehemaligen Präsidenten Obama Minister. Auch die Kongressabgeordnete Gabbard begibt sich ins Rennen. Sie trete an, sagte Gabbard dem Fernsehsender CNN.



Als weiterer möglicher Bewerber bei den Demokraten ist der frühere Vizepräsident Biden im Gespräch. Er hat bislang allerdings nicht erklärt, zu kandidieren.