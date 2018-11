Die deutsche Wirtschaft stellt sich nach den Kongresswahlen in den USA weiter auf Gegenwind aus Washington ein.

Der Präsident des Bundesverbandes der Industrie, Kempf, sagte, er habe wenig Zuversicht, dass sich an der protektionistischen Ausrichtung der amerikanischen Handelspolitik etwas ändern werde. Ähnlich äußerte sich Ifo-Präsident Fuest. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer, sagte, das Wahlergebnis bedeute kein Aufatmen im Handelskonflikt mit den USA.



Die Republikanische Partei von US-Präsident Trump hat ihre Mehrheit im Senat bei den Zwischenwahlen ausgebaut, die Mehrheit im Repräsentantenhaus aber an die Demokraten verloren. Deshalb dürfte es für Trump in Zukunft schwieriger werden, seine politischen Ziele durchzusetzen.



In Deutschland sprach die Mitvorsitzende der Grünen, Baerbock, von einem guten Tag für die Demokratie. Das Wahlergebnis in den USA zeige, dass diskriminierende Rhetorik und ausgrenzende Politik nicht mehrheitlich überzeugten.