Bei der Durchsetzung seiner Politik wird US-Präsident Trump in Zukunft auf deutlich mehr Widerstand der Opposition treffen.

Hochrechnungen verschiedener Fernsehsender besagen, dass seine Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen zum Kongress die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren hat. Im Senat konnten die Republikaner ihre Mehrheit dagegen weiter ausbauen. Dort wurden 35 der 100 Sitze neu gewählt.



Trump wertete die Ergebnisse in einer ersten Reaktion als großen Erfolg, gratulierte aber auch der demokratischen Oppositionsführerin Pelosi. Sie kündigte an, ein Gegengewicht zur Regierung zu bilden und diese entsprechend der Verfassung wieder stärker zu kontrollieren.



Inzwischen haben in den USA die letzten Wahllokale geschlossen. In 36 Bundesstaaten wurden auch die Gouverneure neu gewählt. Außerdem fanden Volksabstimmungen statt. In Florida gab es eine Mehrheit für den Vorschlag, ehemaligen Häftlingen das Wahlrecht zurückzugeben.