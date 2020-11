Im Mittelpunkt der US-Wahlen steht das Rennen zwischen Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Doch auch in beiden Kammern der Legislative, dem Kongress, werden heute die Sitze neu vergeben. Zudem stehen weitere Wahlen an.

Gewählt werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 35 von 100 Senatoren, also rund ein Drittel des Oberhauses. Abgeordnete werden in den USA für zwei Jahre gewählt, Senatoren für sechs Jahre. Das Parlament ist neben seiner Zuständigkeit für die Gesetzgebung Herr über den Haushalt und kann Vorhaben des Präsidenten blockieren. Entsprechend bestimmt das Ergebnis der Wahl auch über die Durchsetzungskraft des künftigen Präsidenten.

Demokraten wohl mit guten Chancen

Im Gegensatz zum Präsidenten werden die Abgeordneten im Repräsentantenhaus und die Senatoren in direkter Wahl bestimmt.



Im Repräsentantenhaus halten die Demokraten aktuell 232 der 435 Sitze. Umfragen zufolge haben sie gute Chancen, über der entscheidenden Marke von 218 Stimmen zu bleiben und ihre Mehrheit zu verteidigen. Die Zahl der Abgeordneten eines Bundesstaats im Repräsentantenhaus richtet sich in etwa nach der Bevölkerungszahl. In den Senat entsendet jeder Bundesstaat zwei Senatoren. Aktuell halten die Republikaner hier eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Von den 35 Sitzen, über die heute abgestimmt wird, entfallen aktuell 12 auf die Demokraten und 23 auf die Republikaner.



Schwer vorauszusehen ist laut Fachleuten der Ausgang der Senatswahlen, aber auch dort könnten die Demokraten laut Umfragen nach sechs Jahren die Kontrolle zurückgewinnen. Die Republikaner zeigen sich dagegen zuversichtlich, dass sie das Repräsentantenhaus zurückholen können, während sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Senat sehen.



Während für die Demokraten wohl absehbar ist, dass sie einen Sitz in Alabama verlieren, stehen republikanische Senatoren an vielen Orten unter Druck. Sie befürchten zum Teil, Trumps Unpopularität könne sie die Wiederwahl kosten. In den vergangenen Wochen haben einzelne Senatoren deswegen versucht, sich vom Präsidenten zu distanzieren - ohne zugleich dessen Anhänger gegen sich aufzubringen.

Blockaden durch unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse in Kongresskammern

In der jüngsten amerikanischen Geschichte wurden vielfach Entscheidungen blockiert oder verschleppt, weil im Repräsentantenhaus eine andere Partei die Mehrheit hatte als im Senat. 2018 hatten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus geholt und durchkreuzten seit dem immer wieder Trumps Vorhaben. Trumps Vorgänger Obama hatte nach zwei Jahren im Weißen Haus ebenfalls die Mehrheit bei den Abgeordneten dort verloren.

Weitere Wahlen von Gouverneuren bis zu Sheriffs

Neben den Präsidentschafts- und Kongresswahlen werden heute noch eine Reihe weiterer Wahlen abgehalten. So werden die Gouverneure von elf Bundesstaaten und zwei Außengebieten gewählt - Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Utah, Vermont, Washington und West Virginia, sowie American Samoa und Puerto Rico. Außerdem werden Abgeordnete in regionalen Parlamente, Bürgermeister, Sheriffs und viele weitere Amtsträger neu bestimmt.

Volksabstimmungen unter anderem zur Polizei

Zudem gibt es in vielen Bundesstaaten Referenden. In Minnesota stehen fünf Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Polizeireformen auf Ebene vieler Städte und Landkreise zur Abstimmung. In Kalifornien können die Wähler ein Gesetz kippen, das Vermittlungs-Plattformen wie die Fahrdienst-Anbieter Uber und Lyft verpflichtet, die Fahrer als Mitarbeiter zu behandeln und nicht mehr als freie Unternehmer. In Colorado geht es bei der Volksabstimmung um die Auswilderung von Wölfen, im Hauptstadtbezirk Washington DC um die die Entkriminalisierung halluzinogener Pilze.



Es ist allerdings unklar, ob es am Ende der Wahlnacht ein klares Ergebnis gibt oder ob noch Briefwahlstimmen ausgezählt werden müssen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.