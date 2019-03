Trotz gegenteiliger Darstellung im Mueller-Bericht bestreitet Russland weiterhin jede Einmischung in den US-Wahlkampf 2016.

Aus dem russischen Präsidialamt hieß es, man habe sich nie in innere Angelegenheiten anderer Länder eingemischt. Man wünsche sich aber bessere Beziehungen zwischen beiden Ländern. Den ersten Schritt müsse aber Washington tun.



In der vom US-Justizministerium veröffentlichten Zusammenfassung des Mueller-Berichts wird klargestellt, dass Russland sehr wohl versucht hat, die US-Wahl zu beeinflussen. Allerdings gebe es keine Hinweise auf eine Verschwörung mit dem Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten. Trump selbst sprach daraufhin von einer vollständigen Entlastung.



Der Leiter des ASPEN-Instituts in Berlin, Lentz, widersprach dem. Der Bericht des Sonderermittlers sei in keinem Fall ein Freispruch erster Klasse. Die juristische Aufarbeitung des Phänomens Trump sei noch lange nicht zu Ende, sagte der Leiter des deutsch-amerikanischen Think Tanks im Deutschlandfunk (Audio-Link). Lentz warnte die oppositionellen Demokraten allerdings davor, das Thema im Wahlkampf 2020 überzustrapazieren. Die Amerikaner seien ermüdet.