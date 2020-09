Kurz vor der ersten Fernsehdebatte mit US-Präsident Trump fünf Wochen vor der Wahl hat dessen Herausforderer Biden seine Steuererklärung für das vergangene Jahr veröffentlicht.

Er reagierte damit auf einen Bericht der "New York Times", nach dem Trump in den Jahren 2016 und 2017 jeweils lediglich 750 Dollar Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt haben soll. Aus den Unterlagen Bidens geht hervor, dass er und seine Ehefrau ein Gesamteinkommen von gut 985.000 Dollar erzielten und rund 300.000 Dollar Steuern zahlten. Trump hatte den Zeitungsbericht zurückgewiesen. Er weigert sich seit Jahren, seine Steuererklärungen öffentlich zu machen, und verweist auf eine laufende Buchprüfung durch die Steuerbehörde IRS.



In dieser Nacht treten Trump und Biden zu einer ersten Fernsehdebatte im Wahlkampfendspurt an. Themen werden unter anderem die Corona-Pandemie, die Wirtschaft und die Rassismus-Diskussion sein. Moderiert wird die Sendung von einem Journalisten des konservativen Nachrichtensenders Fox News. Der in Umfragen zurückliegende Republikaner Trump und der Demokrat Biden werden vor der Wahl am 3. November noch in zwei weiteren Fernsehdebatten aufeinandertreffen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.