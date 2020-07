Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, hat im Falle seiner Wahl ein umfangreiches Paket zur Stützung der amerikanischen Wirtschaft angekündigt. In einer Rede in Dunmore im Bundesstaat Pennsylvania stellte er einen Investitionsplan mit einem Volumen von 700 Milliarden Dollar in Aussicht. Damit wolle er die heimische Produktion von Waren ankurbeln sowie die Forschung und die Entwicklung von modernen Technologien für etwa die Elektromobilität oder den Mobilfunk fördern.

Darüber hinaus sprach sich Biden für eine Verdopplung des Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde und eine höhere Besteuerung von Großkonzernen aus. Ziel seiner Politik sei die Stärkung des Mittelstandes und die Schaffung von fünf Millionen neuen Arbeitsplätzen. Außerdem kündigte der 77-Jährige einen besonderen Fokus seiner Politik auf benachteiligte Gesellschaftsschichten an.



Politische Beobachter werten den Plan auch als Gegenentwurf zu Präsident Trumps Politik des "Amerika zuerst".