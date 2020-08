In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden Amtsinhaber Trump aufgefordert, Gewalt aus allen politischen Richtungen zu verurteilen.

Biden warnte, die USA dürften nicht zu einem Land werden, das im Krieg mit sich selbst sei. Er verurteile jegliche Gewalt, egal, ob sie von links oder rechts komme. Zuvor hatte Biden Trump vorgeworfen, Spannungen im Land anzuheizen, um mit der Botschaft von "Recht und Ordnung" die Wähler zu mobilisieren. Trump erwiderte, Stärke sei der einzige Weg, die Gewalt in den von Demokraten geführten Städten zu stoppen.



In Portland war es am Wochenende zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten gegen Rassismus und Diskrimierung sowie Trump-Anhängern gekommen. Ein Mann war erschossen worden, die Umstände sind laut Polizei allerdings unklar.