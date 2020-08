Auf dem Parteitag der Demokraten in den USA hat Präsidentschaftskandidat Biden versprochen, die Spaltung des Landes zu überwinden. Er sagte in seiner per Video übertragenen Rede, mit großer Ehre und Demut nehme er die Nominierung für das höchste Amt der Vereinigten Staaten an.

Im Falle seiner Wahl werde er der Präsident aller Amerikaner sein, betonte der 77-Jährige. Unter dem derzeitigen Amtsinhaber Trump gebe es im Land zu viel Wut und zu viel Angst. Nur vereint könne und werde man diese Zeit der Dunkelheit überwinden. Biden erklärte, ihm gehe es nicht darum, Wählerstimmen zu gewinnen. Er wolle die Herzen und Seelen der Menschen erreichen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie kündigte der US-Demokrat eine neue nationale Strategie an - mit Schnelltests, einer besseren Ausstattung der Krankenhäuser und einem Plan für eine sichere Wiedereröffnung der Schulen. Präsident Trump warf er vor, beim Schutz des Landes versagt zu haben.

Trump warnt auf Wahlkampfveranstaltung vor Biden

Biden hielt seine Rede zum Abschluss des Nominierungsparteitags der Demokraten, der wegen der Corona-Krise überwiegend online ausgetragen wurde. Er bewirbt sich mit der Senatorin Harris als Vize-Kandidatin um das Amt im Weißen Haus. Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.



Auf einer republikanischen Wahlkampfveranstaltung sagte US-Präsident Trump, ein Sieg Bidens bei der Wahl am 3. November werde eine Zeit wirtschaftlicher Not für die USA einläuten. Das Chaos in den Städten werde zunehmen. Wörtlich führte Trump aus: "Wenn ihr eine Vorstellung von eurem Leben unter einer Präsidentschaft Joe Bidens bekommen wollt, denkt an die glimmenden Ruinen von Minneapolis, die gewaltsame Anarchie von Portland und die blutbefleckten Bürgersteige von Chicago." Trump spielte damit auf die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus an, bei denen es in den vergangenen Wochen teilweise Gewalt gegeben hatte.