Zum Abschluss des Parteitags der US-Demokraten hat Präsidentschaftskandidat Biden in einer Rede seine Nominierung offiziell angenommen.

Er versprach dafür zu arbeiten, die Spaltung des Landes zu überwinden. Unter Präsident Trump gebe es zu viel Wut und zu viel Angst, sagte er. Wörtlich führte Biden aus: "Wir können und wir werden die Zeit der Dunkelheit bewältigen." Dafür wolle er auch eine Antwort auf rassistische Ungerechtigkeiten geben. Zudem versicherte er, entschieden gegen die Klimakrise zu handeln und die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.



Zuvor hatten sich beim vierten und letzten Tag der Veranstaltung zahlreiche frühere Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur hinter Biden gestellt. Bei dem weitgehend virtuell abgehaltenen Parteitag riefen die Senatoren Sanders und Booker sowie die Senatorinnen Warren und Klobuchar zur Wahl Bidens auf. Auch der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg warb für ihn. Bidens Vizekandidatin, die Senatorin Harris, hatte ihrer Nominierung schon vorgestern angenommen.



Trump hielt kurz zuvor eine Wahlkampf-Kundgebung nahe Bidens Geburtsort ab. Dabei sagte der Republikaner, ein Sieg Bidens werde eine Zeit wirtschaftlicher Not für die USA einläuten und das Chaos in den Städten vergrößern.