In den USA hat der demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, Bloomberg, eine Steuererhöhung für Reiche vorgeschlagen.

Der Staat könne dann in die Gesundheitsversorgung investieren und den Kampf gegen den Klimawandel finanzieren, erklärte Bloomberg. Er sprach sich für ein faireres Steuersystem aus, das von wohlhabenden Amerikanern - wie auch ihm selbst - verlange, mehr zu zahlen. Das Vermögen des früheren Bürgermeisters von New York wird auf rund 60 Milliarden Dollar geschätzt. Die Demokraten beginnen am Montag in Iowa mit einer Reihe von Vorwahlen, um letztlich festzulegen, wer im November gegen Präsident Trump antritt. Bloomberg, der sich erst spät zur Kandidatur entschlossen hat, will aber erst später in bevölkerungsreicheren Bundesstaaten antreten.