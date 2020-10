Vor dem Hintergrund der Corona-Infektion von US-Präsident Trump wird das heutige TV-Duell der Vize-Kandidaten Pence und Harris mit Spannung erwartet. Was erwartet das Publikum? Ein Überblick.

Der 90-minütige Schlagabtausch zwischen Vizepräsident Mike Pence und Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, findet an einer Universität in Salt Lake City im Bundesstaat Utah statt und wird ab 20 Uhr Ortszeit von mehreren Fernsehsendern übertragen. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß. So gab es zuletzt etwa Streit darüber, ob Plexiglasscheiben um die beiden Kontrahenten herum aufgestellt werden sollten. Denn nachdem in der vergangenen Woche die Covid-19-Erkrankung von Präsident Trump öffentlich geworden war, hatten Anhänger des demokratischen Herausforderers Biden befürchtet, Trump könnte diesen beim vergangenen TV-Duell angesteckt haben. Biden wurde seitdem mehrfach negativ getestet.

Muss Pence Trump verteidigen?

Trumps Vizepräsident Pence könnte in der heutigen Debatte unter Druck geraten, die umstrittenen Auftritte Trumps seit seiner Diagnose zu rechtfertigen. Der Präsident hatte vom Krankenhaus eine Ausfahrt zu vor dem Krankenhaus versammelten Unterstützern unternommen und in einer Videobotschaft die Gefahren durch das Coronavirus heruntergespielt, obwohl auch sein Gesundheitszustand offenbar zwischenzeitlich ernst gewesen war.



Pence leitet die Taskforce der US-Regierung, die sich mit der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie befasst. In dieser Funktion dürfte die Moderatorin der Debatte, Page, ihm kritische Fragen zur großen Ausbreitung der Virusinfektion in den USA stellen. Laut Daten der Johns-Hopkins-Universität wurden in den USA bislang gut 7,5 Millionen Infektionen und rund 211.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Besonderes Gewicht auf Stellvertretern

In diesem Wahlkampf stehen die Kandidaten für das Vizepräsidentenamt besonders im Fokus, da Präsident Trump und Herausforderer Biden mit 74 beziehungsweise 77 Jahren außergewöhnlich alt sind. Wenn ein US-Präsident vorübergehend oder dauerhaft amtsunfähig wird, führt der Vizepräsident die Regierungsgeschäfte weiter. Für den Republikaner Pence und die Demokratin Harris könnte das Amt somit zum Sprungbrett in eine eigene Präsidentschaft werden.



Insbesondere der Auftritt von Kamala Harris dürfte mit Spannung erwartet werden: Die frühere Staatsanwältin und Justizministerin Kaliforniens ist bekannt für rhetorische Angriffe, die an Verhöre erinnern. Mit Rassismus-Vorwürfen hätte sie im vergangenen Juni beinahe die Kandidatur ihres jetzigen Verbündeten Biden beendet.

Bereits die letzte Debatte?

Nach der streckenweise chaotischen ersten Debatte zwischen Trump und Biden hatten die Veranstalter das Regelwerk verändert, um einen geordneten Austausch sicherzustellen. Weil in der Zwischenzeit Trumps Corona-Infektion bekannt wurde, ist jedoch unklar, ob die beiden Debatten am 15. und 22. Oktober tatsächlich ausgetragen werden. Herausforderer Biden hat bereits gefordert, den zweiten Termin abzusagen, sofern Trump bis dahin nicht negativ getestet wird. Trump sagte, er freue sich bereits auf den Schlagabtausch. Zwischen Pence und Harris ist keine weitere Debatte geplant.

Wahlempfehlungen für Biden

Unterdessen wächst die öffentliche Unterstützung für den Demokraten Biden: Die renommierte "New York Times" sprach in einem Leitartikel eine eindeutige Wahlempfehlung für den Kandidaten aus. Er sei der Politiker, den das Land jetzt brauche. Biden könne das Vertrauen in demokratische Institutionen wiederherstellen, hieß es in dem Artikel, der auf eine namentliche Nennung Donald Trumps verzichtete.



Die Outdoor-Marke Patagonia mischt sich ebenfalls ein: Neuerdings werden in Kleidungsstücke der Marke Etiketten eingenäht, auf die der Spruch - Zitat - "Wählt die Arschlöcher raus" gestickt ist. Das Unternehmen wirbt mit seinem Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit und war zu diesen Themen schon mehrfach mit Präsident Trump aneinandergeraten.



Mitte September hatte bereits das traditionsreiche Wissenschaftsmagazin "Scientific American" sich klar für Biden positioniert. Es handelt sich um die erste Wahlempfehlung in der 175-jährigen Geschichte des Blattes.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.