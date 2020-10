In den USA hat die Fernsehdebatte der beiden Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten begonnen. Der amtierende Stellvertreter Pence von den Republikanern und die Demokratin Harris sollten in Salt Lake City im Bundestaat Utah für etwa 90 Minuten miteinander diskutieren. Gleich zu Beginn stand der Umgang mit der Corona-Pandemie im Mittelpunkt.

Harris warf der Regierung von Präsident Trump vor, die Menschen nur unzureichend über wichtige Vorsichtsmaßnahmen informiert, unnötig Leben riskiert und in der Bevölkerung Vertrauen verspielt zu haben. Pence argumentierte, Trump habe bereits frühzeitig Einreisen aus China untersagt und die zügige Entwicklung eines Impfstoffs gefördert, der schon Ende des Jahres verfügbar sein werde.



In der Wirtschafts- und Steuerpolitik kündigte Harris an, eine von den Demokraten geführte Regierung werde sich um hart arbeitende Amerikaner kümmern und sehr hohe Einkommen wieder höher besteuern. Zudem kritisierte sie, dass Trump weiterhin seine Steuererklärungen nicht öffentlich gemacht hat und mahnte mehr Transparenz für die Bürger an. Pence entgegnete, Trump habe als erfolgreicher Geschäftsmann tausende Arbeitsplätze geschaffen und trete nun für eine faire Handelspolitik und eine Belebung der amerikanischen Wirtschaft ein. Mit diesem Kurs habe er auch eine schnelle Erholung der Konjunktur in der Corona-Krise erreicht. Weitere wesentliche Themen waren die Zukunft des Gesundheitssystems und außenpolitische Fragen.

Diesmal weitgehend geordneter Verlauf

Es ist das einzige TV-Duell der beiden im laufenden Wahlkampf. Es sollten insgesamt neun Themenfelder angesprochen werden, für die jeweils etwa zehn Minuten vorgesehen waren. Mit Blick auf die Corona-Pandemie wurden in der Debatte der Stellvertreter-Kandidaten Plexiglasscheiben zwischen Pence und Harris aufgestellt. Außerdem wurde auf der Bühne ein Abstand von 3,70 Metern vorgeschrieben.



In der vergangenen Woche waren bereits Trump und sein Herausforderer Biden aufeinandergetroffen. Anders als damals verlief die heutige Debatte weitgehend geordnet, beide Kandidaten ließen sich über weite Strecken ausreden.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.