Das für kommende Woche geplante zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden wurde abgesagt.

Das teilte die zuständige Kommission mit. Demnach verweigerte Trump seine Teilnahme endgültig. Die Debatte sollte lediglich virtuell stattfinden. Trumps Wahlkampfteam hatte darauf gedrängt, sie erneut mit persönlicher Anwesenheit auf der Bühne zu veranstalten. Die zuständige Kommission wollte das aus Gründen des Gesundheitsschutzes verhindern. Der an Covid-19 erkrankte Präsident war Anfang der Woche aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt. Er kündigte an, ab heute wieder öffentliche Termine im Wahlkampf wahrzunehmen. Sein Arzt habe ihm grünes Licht dafür gegeben, sagte Trump dem Sender Fox News. Er plant für Montagabend eine Kundgebung in Florida.

