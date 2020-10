Heute Nacht hätten sich die beiden Kontrahenten im US-Präsidentschaftswahlkampf sich ihr zweites TV-Duell liefern sollen. Aufgrund der Corona-Infektion von Trump wird es dazu nicht kommen. Das mediale Alternativprogramm sorgt für neuen Zündstoff.

Das Fernsehpublikum in den USA wird am Donnerstagabend (Ortszeit) die beiden Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden zu sehen bekommen - nur nicht in einer gemeinsamen Debatte, sondern zeitgleich in unterschiedlichen Sendern. Wegen der möglicherweise noch ansteckenden Corona-Infektion Trumps war ein Format ohne physisches Aufeinandertreffen der Kontrahenten geplant worden. Das hatte Trump jedoch kategorisch ausgeschlossen.

Getrennt statt gemeinsam im TV

In Joe Bidens Terminkalender war also ein Zeitfenster frei geworden - was der Sender ABC umgehend nutzte und den Demokraten für eine sogenannte Townhall anfragte, also ein Format, in dem der Spitzenkandidat sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern stellt. Nachträglich kündigte aber auch der Sender NBC zum gleichen Zeitpunkt ein ähnliches Format mit Trump an.



Der Sender steht dafür öffentlich in der Kritik: Die frühere NBC-Moderatorin Katie Couric schrieb bei Twitter, zeitgleiche Townhalls seien schlecht für die Demokratie: Die Wähler sollten beides schauen können. Trump profitiere davon, weil die Menschen seine Unvorhersehbarkeit ansehen wollten. Der New Yorker Journalismus-Professor Jay Rosen schrieb, NBC habe Trump für das Torpedieren der TV-Debatte belohnt und habe ignoriert, dass seine Reporter nie eine Antwort auf die Frage erhalten hätten, wann Trump zum letzten Mal vor seiner Erkrankung negativ getestet worden war.



Trotz der Kritik schloss NBC aus, Trumps Auftritt in Miami um eine Stunde zu verschieben: Weil dann mehr Menschen fernsähen, sei der Republikaner dann im Vorteil gegenüber Biden. Das Datum habe man absichtlich gewählt, weil der Präsident durch die ausgefallene Debatte verfügbar geworden sei.

Biden führt

Dabei ist durchaus denkbar, dass Trumps Wahlkampfteam auch einem anderen Termin zugestimmt hätte: Trump steht wegen schwacher Umfragewerte unter Druck. Die angesehene Plattform FiveThirtyEight, die mithilfe von Algorithmen sämtliche Umfragen analysiert und Ergebnis-Szenarien gewichtet, gibt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Joe Biden mit 87 Prozent an. Seit Anfang September wird der Abstand zugunsten des Demokraten immer größer.



Eigenen Angaben zufolge hat FiveThirtyEight seine Berechnungsmethoden seit 2016 deutlich verbessert - damals hatten die meisten Umfragen einen deutlichen Sieg Hillary Clintons vorausgesagt. Clinton erhielt auch deutlich mehr Stimmen als Trump; weil dieser jedoch mehrere wichtige Swing States knapp gewann, entfiel die Mehrheit der Wahlmänner und somit der Wahlsieg auf den Republikaner. Wegen des komplizierten Wahlsystems haben landesweite Umfragen immer nur eine beschränkte Aussagekraft.

Corona-Lage spitzt sich wieder zu

Zwischenzeitlich war es Trump gelungen, das Wahlkampfthema innere Sicherheit zu setzen. Spätestens seine eigene Erkrankung hat jedoch den Fokus des Wahlkampfs wieder auf das für Trump ungünstige Thema der Corona-Pandemie gelenkt: Umfragen zufolge sind die meisten Teilnehmenden unzufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement des Präsidenten. Wie in vielen Ländern der Nordhalbkugel steigt derzeit auch in den USA die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder an; am Mittwoch lag sie bei fast 60.000 Personen. Von bislang rund 7,8 Millionen Infizierten in den USA sind mehr als 215.000 gestorben.



Dazu sind im ganzen Land viele Menschen wegen der pandemiebedingten Wirtschaftskrise auf Unterstützung angewiesen. Ein neues, billionenschweres Hilfspaket ist bislang am Streit im Kongress gescheitert. Trump hatte vor einer Woche die Verhandlungen beendet und erklärt, er wolle nach seiner Wiederwahl ein neues Paket auflegen.



Der Präsident ist nach überstandener Corona-Erkrankung inzwischen zurück im Wahlkampf. Auch First Lady Melania Trump wurde inzwischen wieder negativ getestet, nachdem sie nach eigenen Aussagen eine "Achterbahn der Symptome" durchlebt hatte. Inzwischen wurde bekannt, dass auch ihr gemeinsamer Sohn Barron infiziert war - der 14-Jährige zeigte nach Angaben seiner Mutter jedoch keine Symptome.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.