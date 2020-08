Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Stephan Bierling hat Donald Trump den Parteitag der Republikaner dominiert wie kein Präsidentschaftskandidat der Partei zuvor.

Es sei kein republikanischer Parteitag gewesen, sondern ein trumpistischer, sagte Bierling im Deutschlandfunk (Audio-Link). Trump sei eigentlich vom Kern ein unabhängiger Kandidat, der sich die Partei untertan gemacht habe.



Isolationismus und Fremdenfeindlichkeit seien sein einziges Rezept. "Er wiederholt das Drehbuch von 2016, weil er so weit zurückliegt", sagte Bierling. Trump habe nur Außenseiterchancen und müsse seine Anhänger mobiliseren. Sein Versagen als Krisenmanager und Landesvater stehe in Amerika in der Diskussion. "Trump muss deshalb von der Realität ablenken, da diese nicht zu seinem Vorteil läuft."



An Demokratie sei Trump nicht interessiert. Von Beginn an sei ihm die Stärkung des Verfassungssystems weniger wichtig als die Glorifizierung der eigenen Person gewesen. Trump habe das Verfassungssystem an die Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht und Amerika dadurch beschädigt.



Der USA-Experte Rüdiger Lentz hält es für unvorhersehbar, wa snach der Wahl am 3. November passiert. Im Deutschlandfunk sagte er, es sei unklar, ob Trump eine Niederlage anerkennen würde. Es sei davon auszugehen, dass er in dem Fall die Auseinandersetzung auf die Straße tragen werde.