Russland hat Vorwürfe aus den USA zurückgewiesen, Einfluss auf die laufenden Kongresswahlen zu nehmen.

Bei solchen Beschuldigungen handele es sich um leere Behauptungen, sagte Außenminister Lawrow in Moskau. US-Sicherheitsbehörden hatten am Wochenende auf mehrere verdächtige Nutzerkonten in Sozialen Medien aufmerksam gemacht. Das Unternehmen Facebook sperrte daraufhin einige Accounts.



In den Zwischenwahlen zur Mitte der Amtszeit von US-Präsident Trump entscheiden die Wähler heute über die künftige Zusammensetzung des Parlaments. An der Ostküste der Vereinigten Staaten haben die Wahllokale seit dem Mittag unserer Zeit geöffnet. In Alaska und auf Hawaii enden die Abstimmungen dann morgen früh. Erst dann wird mit aussagekräftigen Ergebnissen gerechnet.



Neu vergeben werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat. Derzeit hat die Republikanische Partei von Präsident Trump in beiden Kongress-Kammern die Mehrheit. Laut Umfragen könnten die oppositionellen Demokraten jedoch zumindest das Repräsentantenhaus zurückgewinnen.