Der amerikanische Präsident Trump hat eine Wahlkampf-Kundgebung nahe dem Geburtsort seines Herausforderers Biden abgehalten.

Dabei sagte der Republikaner, ein Sieg Bidens werde eine Zeit wirtschaftlicher Not für die USA einläuten. Das Chaos in den Städten werde zunehmen. Wörtlich führte Trump aus: "Wenn ihr eine Vorstellung von eurem Leben unter einer Präsidentschaft Joe Bidens bekommen wollt, denkt an die glimmenden Ruinen von Minneapolis, die gewaltsame Anarchie von Portland und die blutbefleckten Bürgersteige von Chicago." Trump spielte damit auf die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus an, bei denen es in den vergangenen Wochen teilweise Gewalt gegeben hatte.



Heute endet der Parteitag der Demokraten. Dazu wird in den kommenden Stunden die Rede Bidens erwartet. Wegen der Corona-Pandemie findet die viertägige Veranstaltung weitgehend virtuell statt.