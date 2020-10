US-Präsident Trump will ab morgen wieder öffentliche Termine wahrnehmen.

Sein Leibarztes teilte mit, die Behandlung der Corona-Erkrankung sei abgeschlossen. Trump könne ab Samstag wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus sei sein Zustand stabil geblieben, so der Arzt. Der US-Präsident hatte vor einer Woche die Öffentlichkeit darüber informiert, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Nach drei Nächten im Krankenhaus war er Anfang der Woche ins Weiße Haus zurückgekehrt. Seine Absichtsbekundung, sehr bald wieder öffentliche Termine wahrnehmen zu wollen, fällt zusammen mit seiner Weigerung, an einem nur virtuellen Schlagabtausch mit seinem Herausforderer von den Demokraten, Biden, nicht teilnehmen zu wollen.



Die ursprünglich für den 15. Oktober geplante Debatte kann nach dem Willen der zuständigen Kommission aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht mit persönlicher Anwesenheit der Kontrahenten stattfinden. Die Republikaner wollen den Termin um eine Woche verschieben, um eine direkte Gegenüberstellung der Kandidaten in einem Raum zu ermöglichen. Auch die dritte und letzte Debatte vom 22. Oktober soll demnach eine Woche später stattfinden.

