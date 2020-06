Nach einer mehrmonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie plant US-Präsident Trump ab nächster Woche wieder öffentliche Wahlkampfauftritte.

Dabei stehen Termine in Florida, Arizona und North Carolina auf dem Programm. Den Auftakt bildet kommenden Freitag eine Veranstaltung in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. Führende Vertreter der schwarzen Gemeinde und der Politik forderten Trump auf, von dem Termin Abstand zu nehmen, da an diesem Tag an das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten erinnert wird. Die Stadt Tulsa war 1921 Schauplatz eines Massakers an der schwarzen Bevölkerung.



Derweil sicherte sich Trump angesichts der Gefahr von Ansteckungen mit dem Coronavirus während seiner Wahlkampfauftritte rechtlich ab. Teilnehmer müssen zustimmen, dass sie die Veranstalter im Falle einer Erkrankung nicht verklagen. In den USA wurden bislang mehr als zwei Millionen Coronavirus-Infektionen und mehr als 113.000 Todesfälle bestätigt.

Weitere Meldungen zum Thema Rassismus, Polizeigewalt und den Demonstrationen dagegen

- Bundesjustizministerin Lambrecht für Streichung des Rasse-Begriffs aus Grundgesetz



- Rassismusdebatte: SPD-Vorsitzende Esken relativiert Äußerungen über Polizei



- Geplante Studie zu Racial Profiling bei Polizei geht auf Empfehlung des Europarats zurück



- Kontroverse um Statuen aus Kolonial-Zeit



- Neuseeland: Stadt Hamilton entfernt Statue ihres Namensgebers aus der Kolonialzeit



- Großbritannien: Premierminister Johnson sieht Anti-Rassismus-Proteste von Extremisten gekapert



- Deutschland: Kommt es durch Demonstrationen zu einer zweiten Infektionswelle?