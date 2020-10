Mitten im Wahlkampf ist US-Präsident Trump nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wird ihm diese Nachricht eher schaden oder vielleicht sogar nützen? Wie wird sie sich auf den Wahlkampf in den USA auswirken?

Nach Ansicht von Josef Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik würden die Demokraten diese Nachricht zu nutzen wissen: "Ich traue jetzt den Demokraten nicht zu, dass sie jetzt auch mal innehalten. Im Gegenteil: Sie werden das auszunutzen wissen und werden deutlich machen, dass das Thema Corona nach wie vor aktuell ist, und das ist Trumps Hauptproblem", sagte Braml im Deutschlandfunk. Zugleich räumte der Experte ein, dass Trump auch gestärkt daraus hervorgehen könnte, sollte die Krankheit "kurz und knackig" sein. "Dann wäre sein Nimbus des Unverwundbaren weiterhin aufrechterhalten. Sollte der Verlauf ein anderer sein, dann wäre die Allmacht-Fantasie Trumps dahin, und auch seine Anhänger würden sich Fragen stellen müssen."

Verschiebung der US-Präsidentenwahl möglich?

Braml geht nicht davon aus, dass die für November geplante Präsidetschaftswahl verschoben wird. Es gebe eine klare Rechtsregelung: "In den USA ist bislang noch keine Wahl verschoben worden. Die haben selbst im Bürgerkrieg eine Wahl durchgezogen." Interessant würde es, wenn Trump einen schweren Krankheitsverlauf hätte und dann die Regierungsgeschäfte auf seinen Vize Pence überträgt. Laut Verfassungszusatz sei dies möglich und Amtsvorgänger wie Reagan oder George W. Bush hätten dies auch schon gemacht.



Trumps Arzt hatte mitgeteilt, er gehe davon aus, dass der Präsident seinen Verpflichtungen ohne Unterbrechung nachgehen könne. Trump und seine Frau hatten sich zuvor in häusliche Quarantäne begeben, nachdem bei seiner Beraterin Hicks eine Infektion festgestellt worden war.



Das Weiße Haus sagte eine Wahlkampfveranstaltung Trumps ab, die in Florida stattfinden sollte. Der Umgang mit der Pandemie ist in der derzeitigen Kampagne ein wichtiges Thema. Trump stellte das Virus wiederholt als harmlos dar und lehnte größere Schutzmaßnahmen ab. In der jüngsten Fernsehdebatte verspottete er seinen Konkurrenten Biden, weil dieser häufig einen Mundschutz trägt. In den USA sind bislang mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Medien: schwierige Kampagne, Nutzen für Trump aber möglich

Nach Ansicht des Kommentators der "New York Times" könnte Trumps Kampagne schwierig werden, weil er zunächst isoliert im Weißen Haus bleiben müsse. Der positive Test könne sich zudem verheerend auf Trumps politisches Schicksal auswirken, habe er doch den Ernst der Pandemie monatelang heruntergespielt.



Der Kommentatorin des "Handelsblatts" meint, dass die Corona-Ansteckung kurzfristig Trump schade, sie sei ein schwerer politischer Rückschlag. Doch bis zur Wahl seien es noch vier Wochen. Wenn er die Infektion gut überstehe, könne Trump es sogar schaffen, die Erkrankung zu seinem Gunsten auszuspielen.



Die Nachricht auf Trumps Corona-Infektion spiegelte sich auch an den Finanzmärkten wider. Am deutschen Aktienmarkt fiel der Dax in den ersten Handelsminuten. Analysten warnten, die Auswirkungen auf die US-Politik - vor allem bei den Verhandlungen des nächsten Corona-Konjunkturpakets - sowie auf den US-Wahlkampf könnten groß sein.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.