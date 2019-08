Der als extrem gefährlich eingestufte Hurrikan "Dorian" hat seinen Kurs geändert.

Wie das US-Hurrikan-Warnzentrum NHC mitteilte, ist der Richtungswechsel beträchtlich. Es könne sein, dass der Hurrikan statt wie vorhergesagt in Florida in den US-Bundesstaaten North Carolina und South Carolina auf Land trifft. Morgen soll der Sturm die Bahamas erreichen. In Florida und Teilen von Georgia wurde der Notstand ausgerufen.