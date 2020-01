Die neu gegründeten US-Weltraumstreitkräfte haben Kritik an ihrem Logo zurückgewiesen.

Ein Sprecher der US-Space Force sagte in Washington, bei der Darstellung des Pfeils handele es sich um das Delta-Symbol, wie es schon 1961 in den Emblemen der damaligen Raumfahrtorganisation der US-Luftwaffe benutzt worden sei. Anhänger der Filmserie "Star Trek" hatten eine Ähnlichkeit des Designs mit dem Emblem der fiktiven "Sternenflotte" beklagt.



Im Dezember hatte Präsident Trump ein Gesetz für die Gründung der neuen US- Weltraumstreitkräfte unterzeichnet. Die US-Space Force ist nun neben Heer, Marine, Luftwaffe, Marineinfanteriekorps und Küstenwache die sechste eigenständige Streitkraft der USA. Sie soll unter anderem Aggressionen im und aus dem Weltraum abwehren.