Die Belegschaft des einzigen Volkswagen-Werks in den USA hat sich erneut mit knapper Mehrheit gegen eine gewerkschaftliche Vertretung ausgesprochen.

833 Personen hätten dagegen gestimmt und 776 seien für eine Vertretung durch die Gewerkschaft United Auto Workers gewesen, teilte eine Sprecherin des Werks in Chattanooga in Tennessee mit. Das Ergebnis gilt zunächst als vorläufig, weil es noch von der zuständigen Aufsichtsbehörde bestätigt werden muss.



Gewerkschaftsvertreter erklärten nach der Abstimmung, die Niederlage sei auf Angst und Desinformation sowie politische Einmischung zurückzuführen. Republikanische Politiker in Tenessee hatten sich gegen das Vorhaben ausgesprochen.



Schon 2014 hatte es eine knappe Entscheidung gegen eine Gewerkschaftsvertretung gegeben. Damals hatten Politiker gewarnt, dies würde die Schaffung neuer Arbeitsplätze gefährden.