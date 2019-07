Die US-Regierung lässt prüfen, ob Technologie-Konzerne ihre Monopolstellung ausnutzen und gegen Kartellrecht verstoßen. Es geht darum, ob die Firmen den Wettbewerb behindert, Innovationen unterdrückt oder Verbrauchern auf andere Weise geschadet haben.

Sollten Gesetzesverstöße festgestellt werden, werde man "entsprechend handeln", hieß es in einer Erklärung des Justizministeriums. Die Untersuchung bezieht sich demnach auf die Bereiche Internetsuche, soziale Medien und Einzelhandelsdienste.



Namen von Unternehmen wurden nicht genannt. Allerdings berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Ministeriumskreise, die Untersuchung richte sich unter anderem gegen Facebook, Amazon, Google und Apple.



Hintergrund sind unter anderem Eingriffe in die Privatsphäre von Nutzern. Abgeordnete im Kongress hatten im Juni kritisiert, eine kleine Zahl marktbeherrschender Plattformen habe eine außergewöhnliche Macht über Onlinehandel, Kommunikation und Informationen. Die Abgeordneten plädierten deshalb für eine Zerschlagung der großen Tech-Konzerne.

Untersuchung politisch motiviert?

US-Präsident Trump hat unter anderem Facebook und Google mehrfach vorgeworfen, sie unterdrückten Meinungen aus dem konservativen Lager. Beweise dafür legte er jedoch nicht vor. Trumps verbale Angriffe richteten sich auch gegen Amazon und dessen Gründer Bezos. Ihm gehört die Zeitung "Washington Post", die Trump oft kritisch gegenübersteht. Deshalb wird auch spekuliert, dass die zum jetzigen Zeitpunkt eingeleitete Wettbewerbsuntersuchung politisch motiviert sein könnte.



Die großen Online-Konzerne äußerten sich zunächst nicht zu den Ermittlungen.

Bisher größtes Verfahren richtete sich gegen Microsoft

Das bisher umfangreichste US-Wettbewerbsverfahren in der Technologiebranche richtete sich bereits vor rund zwei Jahrzehnten gegen Microsoft. Der Konzern hatte seinen Webbrowser Internet Explorer mit seinem Windows-Betriebssystem gebündelt. Das US-Justizministerium kritisierte damals, dass angesichts der dominierenden Marktposition Konkurrenten aus dem Markt gedrängt würden. Ein Richter ordnete die Zerschlagung von Microsoft an, das wurde von einem Berufungsgericht jedoch wieder aufgehoben. Am Ende einigte sich das Justizministerium mit Microsoft auf konkrete Auflagen.