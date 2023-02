Polarsturm

In der Nacht zum Samstag fiel die sogenannte Windchill-Temperatur auf dem knapp 2.000 Meter hohen Berg im Bundesstaat New Hampshire auf minus 78 Grad Celsius ab. Dieses Maß gibt die gefühlte Temperatur aus der Kombination von Wind und Luft an. Dem NWS zufolge löste die extreme Kälte Erderschütterungen aus, sogenannte Frostbeben. Auf Twitter veröffentlichte Videoaufzeichnungen der Wetterbehörde sollen dieses Wetterphänomen zeigen.