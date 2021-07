In den USA ist die Inflation im Juni stark gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 5,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist so viel wie seit August 2008 nicht mehr. Der Anstieg der Inflationsrate wird auf die Aufhebung von Corona-Beschränkungen zurückgeführt. So sind die Preise für Hotelaufenthalte, Autovermietungen, Bekleidung und Flugreisen deutlich gestiegen.



In Deutschland ist die Inflationsrate nach fünf Monaten mit beschleunigtem Preisauftrieb im Juni leicht gefallen. Waren und Dienstleistungen kosteten im vergangenen Monat durchschnittlich 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Mai war die Teuerungsrate noch mit 2,5 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2011 geklettert.

