US-Präsident Trump hat erneut die Notenbank seines Landes angegriffen.

Auf Twitter schrieb er, die Federal Reserve sei "das einzige Problem", das die amerikanische Wirtschaft habe. Die Währungshüter hätten kein Gespür für den Markt. Trump hatte die Fed wegen ihrer kontraktiven Geldpolitik wiederholt kritisiert. An den Finanzmärkten wird dies mit Argwohn betrachtet, da man dort Wert auf die Unabhängigkeit von Notenbanken legt. Am US-Aktienmarkt sackte der Dow-Jones-Index unmittelbar nach dem Tweet um knapp drei Prozent ab und schloss unter der Marke von 22.000 Punkten.



In diesem Jahr hat die US-Notenbank angesichts einer boomenden Wirtschaft bereits vier Mal die Zinsen erhöht. Mit diesem Kurs soll die Inflation in Schach gehalten werden. Auf die Konjunktur hat solch ein Kurs in der Regel eine bremsende Wirkung.