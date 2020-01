Die Erde hat nach Berechnungen von US-Wissenschaftlern das bisher wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hinter sich.

In den 2010er-Jahren habe sich der Trend der vergangenen Jahrzehnte weiter fortgesetzt, so das Fazit der US-Weltraumagentur NASA und der nationalen Wetterbehörde NOAA - und ein Ende der Entwicklung sei nicht absehbar. Insgesamt habe sich die Erde in den vergangenen 150 Jahren um 1,2 Grad erwärmt. Die auf der Klimakonferenz in Paris festgelegte, gewünschte Höchstgrenze liegt bei 1,5 Grad. Dieser Wert werde in 15 Jahren überschritten, wenn sich der CO2-Ausstoß unvermindert fortsetze, warnen die Forscher.



Die Folgen seien bereits jetzt sichtbar: Die Arktischen Ozeane heizten sich auf, Gletscher zögen sich zurück, Permafrost-Böden tauten auf. Dies habe Überschwemmungen und extreme Wetterverhältnisse zur Folge.