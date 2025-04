Welthandel

Als Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) und deren Fraktionschef im Europaparlament ist Manfred Weber (CSU) einer der einflussreichsten Politiker in Brüssel (picture alliance / Wiktor Dabkowski )

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Weber, erklärte, die Zölle schadeten beiden Seiten des Atlantiks. Europa sei bereit, seine Interessen zu verteidigen. Der Vorsitzende im Handelsausschuss im Europaparlament, der SPD-Politiker Lange, warnte vor einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale für die USA und die ganze Welt.

Australiens Ministerpräsident Albanese meinte, die Aufschläge seien nicht die Tat eines Freundes. Sie würden die Kosten für amerikanische Haushalte in die Höhe treiben. Kanadas Ministerpräsident Carney kündigte Gegenmaßnahmen an. Der neue Basiszoll von zehn Prozent gilt zwar nicht für Kanada, allerdings bleiben die US-Zölle von 25 Prozent für viele Güter in Kraft.

US-Finanzminister Bessent warnte unterdessen andere Staaten davor, auf die neuen Zölle mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Dies werde zu einer Eskalation führen, sagte er.

