Der türkische Staatspräsident Erdogan hat im Konflikt mit den USA vor einem Ende der Partnerschaft gewarnt.

In einem Gastbeitrag der "New York Times" drohte Erdogan damit, die Türkei werde sich nach alternativen Partnern umsehen, falls die US-Regierung die Souveränität seines Landes nicht respektiere. Er könne sich dann genötigt sehen, die Suche nach neuen Freunden und Verbündeten zu beginnen, so der türkische Präsident. Beobachter werten das als einen weiteren Annäherungsversuch der Türkei an Russland.



In dem Gastbeitrag warf Erdogan der Regierung Trump darüber hinaus vor, den türkischen Prediger Gülen nicht auszuliefern. Erdogan macht Gülen für den Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren verantwortlich. Er schrieb, der Putschversuch ähnele dem, was das amerikanische Volk nach Pearl Harbor und den Angriffen vom 11. September erlebt habe.