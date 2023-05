Neuseeland

Der flugunfähige und nur in dem Pazifikstaat beheimatete Kiwi, der auch Schnepfenstrauß genannt wird, ist der Nationalvogel Neuseelands.Nachdem ein Video aus dem Zoo in Amerika im Internet die Runde machte, hatten aufgebrachte Neuseeländer eine Online-Petition zur Rettung des Vogels gestartet. Darin heißt es, das Tier werde vier Tage in der Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und zur Schau gestellt. Kiwis seien Neuseelands kostbare Schätze, nicht Amerikas Spielzeug.